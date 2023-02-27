Jakob Snaer Arnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Snaer Arnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Snaer Arnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Snaer Arnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Snaer Arnason 4 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Snær Árnason şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Snaer Arnason Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Snaer Arnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakob Snaer Arnason'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Snaer Arnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Snaer Arnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Snaer Arnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Snaer Arnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Thór

15 Temmuz 2017 yılında KF Fjallabyggd

16 Ekim 2017 yılında Thór

30 Temmuz 2021 yılında KA Akureyri

Jakob Snaer Arnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Snaer Arnason şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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