Jakob Tamberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Tamberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Tamberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Tamberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Tamberg 16 Haziran 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Tamberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalev Tallinn futbol takımında oynamaktadır. Kalev Tallinn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Tamberg'nin Kalev Tallinn ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Tamberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Tamberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Tamberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Tamberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kalev U17

1 Ocak 2019 yılında Kalev U21

1 Ocak 2020 yılında Kalev

1 Ocak 2021 yılında HJK U19

9 Şubat 2022 yılında Kalev

30 Haziran 2022 yılında HJK U19

1 Temmuz 2022 yılında Kalev

Jakob Tamberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Tamberg şuan Kalev Tallinn takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakob Tamberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kalev Tallinn, HJK Helsinki

Estonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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