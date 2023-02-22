Jakub Bolf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Bolf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Bolf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Bolf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Bolf 9 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Bolf Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Bolf'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Bolf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Bolf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Bolf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Bolf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ostrava B

1 Temmuz 2018 yılında Banik Ostrava

23 Ocak 2020 yılında Vitkovice

31 Temmuz 2020 yılında Banik Ostrava

21 Ağustos 2020 yılında Fotbal Trinec

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

15 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

Jakub Bolf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Bolf şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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