Jakub Brabec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Brabec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Brabec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Brabec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Brabec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Brabec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Brabec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Brabec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Brabec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Brabec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Brabec 6 Ağustos 1992 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Brabec şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Brabec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Jakub Brabec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Brabec'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Brabec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Brabec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jakub Brabec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Brabec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2009 yılında V. Zizkov U19

1 Temmuz 2009 yılında Viktoria Zizkov

4 Ağustos 2011 yılında Sparta Praha B

1 Ocak 2012 yılında Sparta Prag

14 Eylül 2012 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2013 yılında Sparta Prag

31 Ağustos 2016 yılında KRC Genk

3 Ağustos 2018 yılında Ç. Rizespor

19 Şubat 2019 yılında KRC Genk

20 Şubat 2019 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2019 yılında KRC Genk

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Plzen

31 Ağustos 2021 yılında Aris Selanik

Jakub Brabec kimdir

Jakub Brabec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Brabec şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Sparta Praha (2000 - 2009)
FK Viktoria Žižkov (2009)

Jakub Brabec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 4 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Brabec nereli

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