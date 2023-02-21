Jakub Cernin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Cernin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Cernin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Cernin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Cernin 8 Şubat 1999 tarihinde Ladná şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Černín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Cernin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Jakub Cernin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Cernin'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Cernin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Cernin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Cernin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Cernin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FCZ Brno B

25 Temmuz 2018 yılında SK Lisen

30 Haziran 2019 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2019 yılında Zbrojovka Brno

7 Şubat 2020 yılında SK Lisen

30 Haziran 2020 yılında Zbrojovka Brno

8 Şubat 2021 yılında Blansko

30 Haziran 2021 yılında Zbrojovka Brno

8 Şubat 2022 yılında SK Lisen

Jakub Cernin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Cernin şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Moravan Lednice (2006 - 2008)MSK Břeclav (2008 - 2011)FC Zbrojovka Brno (2011 - 2014)TJ Tatran Bohunice (2014)FC Zbrojovka Brno (2014 - 2018)

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