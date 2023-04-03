Jakub Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Drozd ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Drozd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Drozd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Drozd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Drozd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Drozd 13 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur.  Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Drozd şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Drozd Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jakub Drozd, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Drozd'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Drozdboyu ve yaşı kaç

Jakub Drozd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Drozd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Drozd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Drozd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ostrava U19

1 Temmuz 2020 yılında Ostrava B

15 Temmuz 2021 yılında FC MAS Taborsko

18 Şubat 2022 yılında Ostrava B

Jakub Drozd kimdir

Jakub Drozd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Drozd şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Hlučín (2010-2017), FC Baník Ostrava (2017-2020)

Jakub Drozd Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Drozd nereli

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