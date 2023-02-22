Jakub Fabianek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Fabianek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Fabianek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Fabianek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Fabianek 22 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Fabiánek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Fabianek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Fabianek'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Fabianek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Fabianek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Fabianek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Fabianek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olomouc U17

1 Temmuz 2020 yılında Olomouc U19

1 Ocak 2022 yılında Olomouc B

Jakub Fabianek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Fabianek şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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