Jakub Gasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Gasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Gasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Gasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Gasi 22 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Gaši şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Gasi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Gasi'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Gasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Gasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Jablonec U19
1 Ocak 2023 yılında FK Jablonec B
Jakub Gasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Gasi şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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