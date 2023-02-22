Jakub Habusta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Habusta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Habusta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Habusta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Habusta 3 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Habusta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Habusta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Habusta'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Habusta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Habusta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Habusta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Habusta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Olomouc B

1 Temmuz 2014 yılında Sigma Olomouc

12 Şubat 2015 yılında SFC Opava

30 Haziran 2015 yılında Sigma Olomouc

21 Temmuz 2017 yılında Odra Opole

29 Ocak 2019 yılında GKS Katowice

21 Ağustos 2020 yılında Fotbal Trinec

Jakub Habusta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Habusta şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Uničov (2002 - 2004)SK Sigma Olomouc (2004 - 2007)1.HFK Olomouc (2007 - 2008)SK Sigma Olomouc (2008 - 2012)

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