Jakub Jerabek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Jerabek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Jerabek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Jerabek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Jerabek 17 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Jeřábek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Jerabek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Jerabek'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Jerabek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Jerabek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Jerabek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Jerabek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Dukla B

26 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

30 Haziran 2023 yılında Dukla B

Jakub Jerabek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Jerabek şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Sparta Doly Kladno (2007 - 2008)SK Kladno (2008 - 2016)FK Dukla Praha (2016 - 2020)

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