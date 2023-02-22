Jakub Kopacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kopacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kopacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kopacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kopacek 23 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kopáček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kopacek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Kopacek'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Kopacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kopacek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kopacek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kopacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag B

Jakub Kopacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kopacek şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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