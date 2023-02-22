Jakub Kopriva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kopriva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kopriva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kopriva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kopriva 30 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kopřiva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kopriva Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM-M yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Kopriva'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kopriva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kopriva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Kopriva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kopriva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vik. Plzen B

21 Temmuz 2017 yılında FC MAS Taborsko

31 Aralık 2017 yılında Vik. Plzen B

1 Ocak 2018 yılında FC MAS Taborsko

12 Temmuz 2019 yılında Banik Sokolov

21 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

1 Temmuz 2022 yılında SILON Taborsko

Jakub Kopriva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kopriva şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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