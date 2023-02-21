Jakub Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kucera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Kucera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kucera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Kucera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Kucera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Kucera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Kucera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Kucera 28 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Kučera şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Kucera Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP11 Football Agency yapmaktadır. Jakub Kucera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Kucera'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Kucera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Kucera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Kucera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Kucera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Zbrojovka Brno

15 Eylül 2016 yılında Blansko

20 Temmuz 2017 yılında Vitkovice

15 Temmuz 2018 yılında 1.SC Znojmo

20 Şubat 2020 yılında SK Lisen

7 Ocak 2022 yılında Hradec Kralove

Jakub Kucera kimdir

Jakub Kucera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Kucera şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zbrojovka Brno (2003 - 2015)

Jakub Kucera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 14 numaralı formasıyla 15 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Jakub Kucera nereli

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