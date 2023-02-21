Jakub Matousek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Matousek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Matousek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Matousek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Matousek 10 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Matoušek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Matousek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Matousek'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Matousek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Matousek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Matousek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Matousek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında TJM Roudne

30 Haziran 2016 yılında Budejovice U19

1 Temmuz 2017 yılında C. Budejovice B

19 Temmuz 2021 yılında FC MAS Taborsko

31 Ocak 2022 yılında C. Budejovice B

1 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

Jakub Matousek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Matousek şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Dynamo České Budějovice (2005 - 2010)TJ Lokomotiva (2010)TJ Malše Roudné (2011 - 2012)SK Dynamo České Budějovice (2012 - 2017)

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