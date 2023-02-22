Jakub Navratil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Navratil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Navratil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Navratil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Navratil 1 Şubat 1984 tarihinde Tábor şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Navrátil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Navratil Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jakub Navratil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jakub Navratil'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Navratil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Navratil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakub Navratil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Navratil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2002 yılında Marila Pribram

14 Şubat 2008 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2011 yılında Sivasspor

1 Temmuz 2014 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2015 yılında FC MAS Taborsko

23 Ocak 2016 yılında Juve Stabia

1 Temmuz 2016 yılında FC MAS Taborsko

Jakub Navratil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Navratil şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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