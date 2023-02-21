Jakub Rada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Rada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Rada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Rada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Rada 5 Mayıs 1987 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Rada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Rada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Jakub Rada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 3 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Rada'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Rada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Rada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Rada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Rada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FK Meteor U19

1 Mart 2005 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2006 yılında Sparta Praha B

12 Şubat 2008 yılında SK Kladno

30 Haziran 2008 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2008 yılında Slo. Bratislava

31 Aralık 2008 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2012 yılında Bohemians 1905

3 Temmuz 2015 yılında Mlada Boleslav

9 Temmuz 2018 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2019 yılında Mlada Boleslav

1 Temmuz 2019 yılında Bohemians 1905

21 Şubat 2020 yılında Hradec Kralove

31 Temmuz 2020 yılında Bohemians 1905

3 Ağustos 2020 yılında Hradec Kralove

Jakub Rada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Rada şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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