Jakub Sasinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Sasinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Sasinka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Sasinka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Sasinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Sasinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Sasinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Sasinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Sasinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Sasinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Sasinka 2 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Šašinka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Sasinka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Sasinka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Sasinka'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Sasinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Sasinka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Sasinka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Sasinka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ostrava B

1 Temmuz 2015 yılında Banik Ostrava

9 Ocak 2017 yılında FK Poprad

30 Haziran 2017 yılında Banik Ostrava

22 Ocak 2018 yılında FK Poprad

30 Haziran 2018 yılında Banik Ostrava

11 Temmuz 2019 yılında Karvina

31 Aralık 2019 yılında Banik Ostrava

1 Ocak 2020 yılında 1.FK Příbram

27 Ağustos 2020 yılında Banik Ostrava

28 Ağustos 2020 yılında Blansko

31 Aralık 2020 yılında Banik Ostrava

16 Ağustos 2021 yılında AEP Kozanis

21 Ocak 2022 yılında Al-Dhaid

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında SILON Taborsko

Jakub Sasinka kimdir

Jakub Sasinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Sasinka şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Staříč (2003 - 2008)
MFK Frýdek-Místek (2008)
FC Baník Ostrava (2008 - 2013)

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Jakub Sasinka nereli

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