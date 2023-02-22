Jakub Schindler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Schindler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Schindler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Schindler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Schindler 15 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Schindler Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Schindler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Schindler'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Schindler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Schindler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Schindler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Schindler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında Příbram U17

1 Temmuz 2019 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2021 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Jakub Schindler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Schindler şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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