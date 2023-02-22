Jakub Selnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Selnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Selnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Selnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Selnar 13 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Selnar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Selnar'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Selnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Selnar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Selnar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Selnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Plzen U19

1 Ocak 2019 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2019 yılında Banik Sokolov

31 Aralık 2019 yılında Vik. Plzen B

15 Ocak 2020 yılında Pardubice

31 Temmuz 2020 yılında Vik. Plzen B

13 Ocak 2021 yılında Jihlava

30 Haziran 2021 yılında Vik. Plzen B

19 Temmuz 2021 yılında Jihlava

Jakub Selnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Selnar şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Selnar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 12 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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