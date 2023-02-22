Jakub Tuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Tuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Tuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Tuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Tuma 17 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Tůma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Tuma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Jakub Tuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Tuma'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Tuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Tuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Tuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Tuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B

Jakub Tuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Tuma şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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