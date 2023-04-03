Jakub Vlcek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Vlcek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Vlcek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Vlcek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Vlcek 5 Aralık 2003 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Vlček şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Vlcek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Vlcek'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Vlcek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Vlcek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında M. Boleslav U19
16 Ağustos 2022 yılında Benatky
19 Eylül 2022 yılında Ml. Boleslav B
Jakub Vlcek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Vlcek şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ Sokol Přerov nad Labem (2010 - 2011)
FK Mladá Boleslav (2011 - 2022)
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