Jakub Vorel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Vorel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Vorel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Vorel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Vorel 9 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Vorel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Jakub Vorel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Slavia Prag B futbol takımında oynamaktadır. SK Slavia Prag B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Vorel'nin SK Slavia Prag B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Vorel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Vorel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19
1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B
Jakub Vorel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Vorel şuan SK Slavia Prag B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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