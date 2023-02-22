Jakub Zeronik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zeronik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Zeronik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Zeronik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Zeronik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zeronik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Zeronik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Zeronik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Zeronik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Zeronik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Zeronik 11 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Zeronik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Zeronik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Zeronik'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Zeronik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Zeronik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Zeronik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Zeronik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

29 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Jakub Zeronik kimdir

Jakub Zeronik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Zeronik şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Ostrov (2007 - 2015)
SK Slavia Praha (2015 - 2019)

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Jakub Zeronik nereli

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