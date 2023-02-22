Jamal Dupree kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Dupree Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Dupree adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Dupree Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Dupree 11 Ağustos 1997 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Dupree Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jamal Dupree'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamal Dupree Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamzdupree/

Jamal Dupree Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Dupree isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Dupree Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Dupree futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Queen's Uni

1 Temmuz 2019 yılında Evergreen Hawks

30 Temmuz 2021 yılında Waterford FC

2 Ocak 2022 yılında Portadown

1 Temmuz 2022 yılında Derriaghy

19 Ocak 2023 yılında Carrick Rangers

Jamal Dupree Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Dupree şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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