Jamal Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Tavares 8 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Tavares Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamal Tavares'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jamal Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dungannon U19

1 Temmuz 2022 yılında Dungannon

Jamal Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Tavares şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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