James Ajako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Ajako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Ajako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Ajako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Ajako 9 Mart 2003 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da James Monday Ajako şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Ajako Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Ajako, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. James Ajako'nin Akwa United ile sözleşmesi 30 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.
James Ajako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Ajako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Jigawa
1 Ağustos 2021 yılında Akwa United
James Ajako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Ajako şuan Akwa United takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.