James Akintunde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Akintunde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Akintunde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Akintunde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Akintunde 29 Mart 1996 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwaseun Ewerogba Akintunde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Akintunde Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James Akintunde'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

James Akintunde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Akintunde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Akintunde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Akintunde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cambridge Utd.

29 Ağustos 2014 yılında Histon FC

4 Ocak 2015 yılında Cambridge Utd.

1 Ekim 2015 yılında Brackley

1 Kasım 2015 yılında Cambridge Utd.

4 Mart 2016 yılında Needham Market

31 Mayıs 2016 yılında Cambridge Utd.

28 Temmuz 2016 yılında Chester

1 Temmuz 2018 yılında Maidenhead Utd.

24 Temmuz 2020 yılında Derry City

1 Ocak 2023 yılında Bohemians

James Akintunde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Akintunde şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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