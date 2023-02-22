James Ampofo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Ampofo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Ampofo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Ampofo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Ampofo 20 Ekim 2003 tarihinde Cape Coast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Ampofo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alfaria sports GmbH yapmaktadır. James Ampofo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. James Ampofo'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Ampofo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Ampofo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Ampofo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Ampofo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında AO Episkopi

James Ampofo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Ampofo şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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