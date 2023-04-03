James Bartele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Bartele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? James Bartele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Bartele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.