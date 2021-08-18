Formula 1 Japonya Grand Prix'i, artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi!Aşkın Tarifi dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Aşkın Tarifi final ne zaman?Aşkın Tarifi seyircisini üzen haber! Dizi için final kararı alındı!Salgında vaka ve vefat sayıları artışa geçti! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor, Bakan Koca açıklama yapacakGalatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu! Kadro dışı bırakılacak ve para cezası kesilecek!Fahriye Evcen yeni dizisi Alparslan için ata bindi! Burak Özçivit'in oğlu Karan ile paylaşımı dikkat çekti: "Ailece sevdiğimiz doğrudur"18 Ağustos A101 kataloğu | Büyük ve küçük teknolojik aletler en uygun fiyatlarla A101'de!18 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu | Haftanın yıldızlarını kaçırmayın!İBB'nin Tuzla'daki hayvan bakımevinde büyük skandal! Telef olmuş hayvanları yakıyorlar, çukurlarda çürümeye bırakıyorlarFenerbahçe - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. James Bond'un yıldızı Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı: "Benim felsefem paradan kurtulmak"

James Bond'un yıldızı Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı: "Benim felsefem paradan kurtulmak"

Kazandığı milyonları çocuklarına miras olarak bırakmayacağını açıklayan James Bond'un yıldızı Daniel Craig, ‘Zengin ölürsen başarısız olmuşsundur’ sözünü hatırlatarak parasını bağışlayacağını belirtti.

James Bond'un yıldızı Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı: "Benim felsefem paradan kurtulmak"

Sinemanın ünlü karakterlerinden olan James Bond’u canlandıran ve seriden milyonlar kazanan İngiliz oyuncu Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre 29 yaşındaki büyük kızı Ella Craig de kendisi gibi oyuncu olan aktör, miras bırakmanın çok iğrenç olduğunu öne sürerek “Paraları miras bırakmaktansa hayır işlerine harcamak beni daha mutlu eder” dedi. Geçtiğimiz yıl da benzer bir açıklama yapan aktör, “Eski bir atasözü ‘Zengin ölürsen başarısız olmuşsundur’ der” ifadelerini kullanarak ünlü Amerikalı sanayici Andrew Carnegie’yi örnek gösterdi.

James Bond'un yıldızı Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı: Benim felsefem paradan kurtulmak

"MİRAS İĞRENÇ BİR ŞEY"

Sanayicinin 11 milyar doları hayır işlerine harcadığını söyleyen Craig, “Bu onun zenginliğini gösteriyor, eminim parasının bir kısmını da tutmuştur. Ama ben sonraki nesile büyük paralar bırakmak istemiyorum. Miras iğrenç bir şey. Herkes kendi parasını kazansın. Benim felsefem paradan kurtulmak ya da ölmeden önce bağışlamak” dedi.

James Bond'un yıldızı Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı: Benim felsefem paradan kurtulmak

Yeni Bond filminin ardından emekliye ayrılan oyuncu bugüne kadar iki evlilik yaptı.1992-1994 yılları arasında Fiona Loudon ile evli kanal Craig, 2011’de ise Oscar ödüllü oyuncu Rachel Weisz ile evlendi.  53 yaşındaki aktörün iki evliliğinden de birer kızı var.

James Bond'un yıldızı Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı: Benim felsefem paradan kurtulmak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT