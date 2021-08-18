James Bond'un yıldızı Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı: "Benim felsefem paradan kurtulmak"

Sinemanın ünlü karakterlerinden olan James Bond’u canlandıran ve seriden milyonlar kazanan İngiliz oyuncu Daniel Craig çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre 29 yaşındaki büyük kızı Ella Craig de kendisi gibi oyuncu olan aktör, miras bırakmanın çok iğrenç olduğunu öne sürerek “Paraları miras bırakmaktansa hayır işlerine harcamak beni daha mutlu eder” dedi. Geçtiğimiz yıl da benzer bir açıklama yapan aktör, “Eski bir atasözü ‘Zengin ölürsen başarısız olmuşsundur’ der” ifadelerini kullanarak ünlü Amerikalı sanayici Andrew Carnegie’yi örnek gösterdi.

"MİRAS İĞRENÇ BİR ŞEY"

Sanayicinin 11 milyar doları hayır işlerine harcadığını söyleyen Craig, “Bu onun zenginliğini gösteriyor, eminim parasının bir kısmını da tutmuştur. Ama ben sonraki nesile büyük paralar bırakmak istemiyorum. Miras iğrenç bir şey. Herkes kendi parasını kazansın. Benim felsefem paradan kurtulmak ya da ölmeden önce bağışlamak” dedi.

Yeni Bond filminin ardından emekliye ayrılan oyuncu bugüne kadar iki evlilik yaptı.1992-1994 yılları arasında Fiona Loudon ile evli kanal Craig, 2011’de ise Oscar ödüllü oyuncu Rachel Weisz ile evlendi. 53 yaşındaki aktörün iki evliliğinden de birer kızı var.