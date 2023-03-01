James Comley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Comley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Comley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Comley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Comley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Comley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Comley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Comley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Comley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Comley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Comley 24 Ocak 1991 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Montserrat,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Richard Comley şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Comley Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Comley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. James Comley'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Comley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Comley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

James Comley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Comley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Palace U21

1 Temmuz 2010 yılında ara verdi

1 Temmuz 2011 yılında Canvey Island

1 Ocak 2013 yılında St. Albans City

4 Şubat 2016 yılında Maidenhead Utd.

30 Haziran 2016 yılında St. Albans City

1 Temmuz 2016 yılında Maidenhead Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2021 yılında Walton Casuals

23 Kasım 2021 yılında Boreham Wood

1 Temmuz 2022 yılında Dulwich Hamlet

James Comley kimdir

James Comley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Comley şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Crystal Palace (-2009)

James Comley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Montserrat takımında 11 numaralı formasıyla 28 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

James Comley nereli

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