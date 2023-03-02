James Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Dunne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Dunne 18 Eylül 1989 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James William Dunne şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Dunne Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. James Dunne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. James Dunne'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Dunne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

James Dunne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2008 yılında Arsenal Res.

2 Ekim 2008 yılında Nottm Forest

31 Aralık 2008 yılında Arsenal Res.

23 Temmuz 2009 yılında Exeter City

1 Temmuz 2012 yılında Stevenage

26 Ocak 2014 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2014 yılında Stevenage

1 Temmuz 2014 yılında FC Portsmouth

28 Ekim 2015 yılında FC Dag & Red

3 Ocak 2016 yılında FC Portsmouth

14 Ocak 2016 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2017 yılında Swindon Town

27 Temmuz 2019 yılında Barnet

1 Temmuz 2021 yılında Southend United

4 Ağustos 2022 yılında Welling Utd.

James Dunne kimdir

James Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Dunne şuan Welling United takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wimbledon AFC (1998-2004), Arsenal FC (2004-2009)

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James Dunne nereli

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