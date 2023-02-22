James Emo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Emo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Emo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Emo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Emo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Emo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. James Emo'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Emo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Emo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Emo şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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