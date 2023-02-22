James Faith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Faith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Faith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Faith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Faith 17 Nisan 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da James Faith Ojetunde şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Faith Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James Faith'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Faith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Faith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Remo Stars FC
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
1 Aralık 2021 yılında Remo Stars FC
1 Ocak 2023 yılında Shooting Stars
James Faith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Faith şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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