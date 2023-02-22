James Finnerty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Finnerty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Finnerty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Finnerty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Finnerty 1 Şubat 1999 tarihinde Skryne, Meath şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James John Finnerty şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Finnerty Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Finnerty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James Finnerty'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

James Finnerty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Finnerty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Finnerty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Finnerty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2017 yılında Aston Villa U23

1 Temmuz 2018 yılında AFC Rochdale

1 Ocak 2019 yılında Bohemians

3 Temmuz 2022 yılında Galway United

30 Kasım 2022 yılında Bohemians

1 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

James Finnerty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Finnerty şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

James Finnerty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U18 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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