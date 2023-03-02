James Hammond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Hammond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Hammond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Hammond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Hammond 21 Mart 1997 tarihinde Brighton şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Hammond Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 11 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. James Hammond'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
James Hammond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Hammond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Peacehaven
27 Kasım 2015 yılında Lewes
11 Temmuz 2020 yılında Eastbourne
James Hammond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Hammond şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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