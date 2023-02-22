James Knowles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Knowles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Knowles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Knowles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Knowles 6 Nisan 1993 tarihinde Lisburn şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Knowles Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARNEB INTERNATIONAL yapmaktadır. James Knowles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. James Knowles'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Knowles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Knowles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Knowles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Knowles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Blackburn Res.

1 Eylül 2012 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2013 yılında Linfield

1 Ocak 2014 yılında Ards FC

30 Haziran 2014 yılında Linfield

1 Temmuz 2014 yılında Cliftonville

15 Temmuz 2017 yılında Glentoran

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

1 Temmuz 2021 yılında Dungannon

James Knowles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Knowles şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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