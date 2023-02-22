James Mclaughlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Mclaughlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Mclaughlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Mclaughlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Mclaughlin 6 Mart 1990 tarihinde Mosside şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Mclaughlin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Mclaughlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James Mclaughlin'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

James Mclaughlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Mclaughlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Mclaughlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Mclaughlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2009 yılında Ballymena

1 Temmuz 2012 yılında Ballybogey

1 Temmuz 2015 yılında Coleraine

31 Ocak 2023 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2023 yılında Coleraine

James Mclaughlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Mclaughlin şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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