James Mcmanus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Mcmanus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Mcmanus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Mcmanus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Mcmanus 16 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Mcmanus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Mcmanus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. James Mcmanus'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

James Mcmanus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Mcmanus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Mcmanus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Mcmanus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2021 yılında Bohemians

James Mcmanus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Mcmanus şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

James Mcmanus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St. Kevin's Boys

İrlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U15 takımında 12 numaralı formasıyla 17 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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