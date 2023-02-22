James Oronsaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Oronsaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Oronsaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Oronsaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Oronsaye {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Oronsaye Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Oronsaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına - tarihinde katılmıştır. James Oronsaye'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Oronsaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Oronsaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Oronsaye şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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