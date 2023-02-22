James Paneras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Paneras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Paneras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Paneras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Paneras 26 Şubat 2002 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Avustralya,Yunanistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Paneras Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFMarketing yapmaktadır. James Paneras, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. James Paneras'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
James Paneras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Paneras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ocak 2023 yılında AEK Atina B
James Paneras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Paneras şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.