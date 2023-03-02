James Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Roberts ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Roberts 21 Haziran 1996 tarihinde Stoke Mandeville şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Anthony Roberts şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Roberts Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. James Roberts'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

James Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

James Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Oxford Utd U18

1 Temmuz 2014 yılında Oxford United

1 Ekim 2015 yılında Chester

1 Kasım 2015 yılında Oxford United

29 Ocak 2016 yılında Oxford City

26 Şubat 2016 yılında Oxford United

29 Şubat 2016 yılında Barnet

1 Nisan 2016 yılında Oxford United

7 Eylül 2016 yılında Oxford City

2 Ocak 2017 yılında Oxford United

24 Şubat 2017 yılında Chelmsford

31 Mayıs 2017 yılında Oxford United

15 Aralık 2017 yılında Guiseley

31 Mayıs 2018 yılında Oxford United

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

23 Ekim 2018 yılında Hereford

28 Mart 2019 yılında Alvechurch

1 Mayıs 2019 yılında Hereford

1 Temmuz 2019 yılında Spennymoor Town

1 Temmuz 2020 yılında Oxford City

1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.

4 Şubat 2022 yılında Hampton & Rich.

31 Mayıs 2022 yılında Havant & Water.

James Roberts kimdir

James Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Roberts şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wycombe Wanderers, Oxford United

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James Roberts nereli

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