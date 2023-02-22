James Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Rodriguez 12 Temmuz 1991 tarihinde Cúcuta şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da James David Rodríguez Rubio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gestifute yapmaktadır. James Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. James Rodriguez'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jamesdrodriguez

http://www.instagram.com/jamesrodriguez10/

http://www.facebook.com/10Jamesrodriguez/

James Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 80.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

James Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Envigado

1 Ocak 2008 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2009 yılında Banfield

6 Temmuz 2010 yılında FC Porto

1 Temmuz 2013 yılında Monaco

22 Temmuz 2014 yılında Real

12 Temmuz 2017 yılında Bayern

30 Haziran 2019 yılında Real

7 Eylül 2020 yılında Everton

22 Eylül 2021 yılında Al-Rayyan SC

15 Eylül 2022 yılında Olimpiakos

James Rodriguez kimdir

James Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Rodriguez şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Tolimense de Fútbol (2001-2005), Envigado FC (2005–2006)

James Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 10 numaralı formasıyla 11 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 89 maçta 25 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

James Rodriguez nereli

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