James Rusby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Rusby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Rusby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Rusby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Rusby 14 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Rusby Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına - tarihinde katılmıştır. James Rusby'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Rusby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Rusby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Rusby şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.