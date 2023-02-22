James Singleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Singleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Singleton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Singleton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Singleton 22 Ağustos 1995 tarihinde Lisburn şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Singleton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mccreery Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. James Singleton'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

James Singleton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Singleton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Singleton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Singleton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Glenavon

1 Temmuz 2022 yılında Glentoran

James Singleton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Singleton şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lisburn Youth (2003-2009), Lisburn Distillery (2009/10), Glenavon FC (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.