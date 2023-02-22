James Stamopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Stamopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Stamopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Stamopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Stamopoulos 24 Haziran 1991 tarihinde Toronto şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Yunanistan,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Τζέημς Σταμόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Stamopoulos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Stamopoulos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Anagennisi Karditsas futbol takımında oynamaktadır. Anagennisi Karditsas takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. James Stamopoulos'nin Anagennisi Karditsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Stamopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Stamopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Stamopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Stamopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hartford Hawks

1 Temmuz 2013 yılında Burlington SC

1 Temmuz 2014 yılında Proteas

15 Ocak 2015 yılında GS Kallithea

23 Ağustos 2017 yılında Ergotelis

17 Temmuz 2018 yılında Panachaiki

4 Ağustos 2021 yılında Anag. Karditsas

James Stamopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Stamopoulos şuan Anagennisi Karditsas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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