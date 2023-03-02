James Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Taylor 20 Ocak 2002 tarihinde Hereford şehrinde doğmuştur. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Edward Taylor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Taylor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 89sports yapmaktadır. James Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Potters Bar Town futbol takımında oynamaktadır. Potters Bar Town takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. James Taylor'nin Potters Bar Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Bristol U18
19 Eylül 2020 yılında Palace U21
15 Ocak 2022 yılında Tonbridge
31 Mayıs 2022 yılında Palace U21
29 Temmuz 2022 yılında Tonbridge
18 Şubat 2023 yılında Potters Bar
James Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Taylor şuan Potters Bar Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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