James Teelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Teelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Teelan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Teelan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Teelan 17 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Teelan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.James Teelan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. James Teelan'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

James Teelan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Teelan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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James Teelan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Teelan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ocak 2020 yılında Dungannon U19

1 Temmuz 2020 yılında Dungannon

4 Temmuz 2021 yılında Newry City

James Teelan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Teelan şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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