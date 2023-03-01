James Tilley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Tilley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Tilley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Tilley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Tilley 13 Haziran 1998 tarihinde Billingshurst şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da James Alexander David Tilley şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Tilley Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. James Tilley, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. James Tilley'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
James Tilley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Tilley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Brighton U21
18 Ocak 2019 yılında Cork City
30 Haziran 2019 yılında Brighton U23
2 Eylül 2019 yılında Yeovil Town
14 Ocak 2020 yılında Brighton U23
15 Ocak 2020 yılında Grimsby Town
15 Ocak 2021 yılında Crawley Town
31 Ağustos 2021 yılında Dorking
28 Eylül 2021 yılında Crawley Town
James Tilley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Tilley şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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