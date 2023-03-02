James Vaughan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Vaughan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Vaughan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
James Vaughan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
James Vaughan 11 Aralık 1994 tarihinde Bexhill şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
James Vaughan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jordie Isen, Football Agent yapmaktadır. James Vaughan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. James Vaughan'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
James Vaughan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
James Vaughan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz
1 Mayıs 2019 yılında Detroit City
1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz
2 Ağustos 2020 yılında Eastbourne
23 Ağustos 2021 yılında Detroit City
12 Şubat 2022 yılında Eastbourne
James Vaughan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
James Vaughan şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bexhill High School (England), Northwood University (8/2014-8/2018)
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